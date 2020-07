Feuerwehr in Lomersheim und Mühlacker im Einsatz

Von Thomas Sadler

Mühlacker/Lomersheim. Gleich zweimal kurz hintereinander ist die Feuerwehr am Mittwochvormittag in Mühlacker und Lomersheim im Einsatz gewesen.

Mit dem Mühlacker Löschzug, vier Fahrzeugen und 23 Kräften rückte die Wehr kurz vor 11 Uhr zur Firma Melter Druck an der Lugwaldstraße aus, wo ein Brandmeldealarm losgegangen war. Wie Einsatzleiter Matthias Donath unserer Zeitung später sagte, habe das Vorschaltgerät einer Lampe in einer Zwischendecke des Bürogebäudes gebrannt. Mit einer Wärmebildkamera erkundete die Feuerwehr den Grund des Feuers. Ergebnis: Ursache sei ein Kurzschluss in dem Vorschaltgerät gewesen. Mehrere Leuchten hätten danach ausgebaut werden müssen.

Gegen 11.30 Uhr war die Feuerwehr abermals gefordert; dieses Mal war ein Gefahrguteinsatz auf dem Areal Illinger Straße 101, einem ehemaligen Gartenbaubetrieb in Lomersheim am Ortsausgang Richtung Mühlhausen, gemeldet worden.

Nach Angaben von Matthias Donath, der mit dem Hilfeleistungszug, sechs Fahrzeugen und 27 Kräften vor Ort war, war aus einem offenen Tank, der 1500 bis 2000 Liter fasse und durch Regenwasser übergeschwappt sei, Altöl ausgetreten. Ein Teil sei in einen Schacht gelaufen, den die Wehr abdichtete. Außerdem habe man eine Konstruktion gebaut, um zu verhindern, dass sich der Tank weiter füllt. Nach Einschätzung von Matthias Donath ist lediglich „eine geringe Menge“ ausgelaufen.

Wie der Fachbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Pforzheim unserer Zeitung am Mittwochnachmittag mitteilte, sei das Öl nicht in die Enz gelangt, sondern über das Kanalsystem im Lomersheimer Klärwerk gelandet.

Unklar seien derzeit noch die Besitzverhältnisse des Anwesens, auf dem der übergelaufene Tank steht, so die Polizei.