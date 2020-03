Fest20zehn wieder in der Enztalsporthalle?

Mühlacker (the). Nach den Erfahrungen im vergangenen Jahr, als das Fest20zehn zum ersten Mal in der Enztalsporthalle stattfand, befürwortet die Mühlacker Stadtverwaltung eine Neuauflage an gleicher Stelle.

Am Standort Lienzinger Tor, wo die Veranstaltung in den Jahren vorher stattfand, habe es immer Probleme durch den Wegfall der Parkplätze am Bahnhof, heißt es in einer Stellungnahme des Bürger- und Ordnungsamtes gegenüber dem Verwaltungsausschuss des Gemeinderats, der sich laut Tagesordnung am Dienstag mit der Frage nach dem diesjährigen Austragungsort beschäftigen soll.

Die Verwaltung ist für die Location Enztalsporthalle, allerdings hat sich im vergangenen Jahr eine kleine Tücke gezeigt.

