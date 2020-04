Fahrt endet am Baum: 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Straubenhardt/Enzkreis (pol). Nach einem Unfall am frühen Sonntagmorgen bei Schwann schwebt ein 19-Jähriger in Lebensgefahr.

Wie das Präsidium Pforzheim berichtet, war der junge Mann gegen 2.30 Uhr auf der K4551 von Neusatz in Richtung Schwanner Warte unterwegs gewesen, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Offensichtlich sei er zu schnell gefahren, so die Polizei.

Der Verursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Straubenhardt geborgen werden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus geracht.

An seinem etwas älteren Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 1000 Euro.