Enzkreis/Pforzheim (pm). Von Donnerstag auf Freitag vermeldete das Landratsamt zwölf Neuinfektionen. Jeweils einen Fall gibt es laut der Behörde in Pforzheim, Birkenfeld, Eisingen, Remchingen und Straubenhardt. In Mühlacker sind vier, in Maulbronn drei weitere Betroffene in die Statistik eingegangen. Stand Freitag sei es im Theodor-Heuss-Gymnasium Mühlacker offensichtlich bei einem einzigen Fall geblieben, teilte die Pressestelle des Landratsamts mit.