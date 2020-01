Zwischen Stein und Eisingen gilt testweise Tempo 70

Enzkreis (pm). Aus Verkehrssicherheitsgründen ordnet die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes Enzkreis auf einer Teilstrecke der L621 zwischen Stein und Eisingen in beiden Fahrtrichtungen testweise eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h an. Diese gilt laut einer Mitteilung ab dem Ortsausgang Stein bis zum Beginn des Parkplatzes. Nach der Sanierung der Landesstraße im Sommer 2019 hatten sich dort einzelne Unfälle ereignet, auf die nun entsprechend reagiert wird. Die Maßnahme soll dazu dienen, die Unfallentwicklung in dem Bereich weiter zu beobachten und zu bewerten.