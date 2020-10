Zwei weitere Todesfälle im Enzkreis

Enzkreis (pm). Durch zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist die Zahl der Opfer im Enzkreis auf 26 gestiegen.

Laut einer Mitteilung des Gesundheitsamts verstarben in den vergangenen Tagen „ein etwa 80-jähriger Mann und eine Frau von über 90 Jahren“. In der Region werden damit insgesamt 34 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gebracht.

Ob die beiden neuen Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch am Seniorenzentrum St. Franziskus in Mühlacker stehen, wollten die Behörden, die auf Datenschutzgründe verwiesen, nicht bestätigen.

Derzeit werden laut den Gesundheitsbehörden, soweit ihnen die entsprechenden Informationen vorliegen, in den Kliniken in Pforzheim und im Enzkreis 13 Menschen behandelt. Wie schwer die Betroffenen erkrankt sind und ob sie zum Teil auch von außerhalb der Region kommen, sei nicht bekannt.

Die Zahl der Patienten, die in Kliniken behandelt werden, nimmt laut Landratsamt wieder zu. Auch die Zahl der Infizierten erhöhte sich über das Wochenende um 15, wobei der markanteste Anstieg am Samstag registriert wurde. Je fünf positiv Getestete leben laut Landratsamt in Mühlacker und Pforzheim, zwei in Keltern. Jeweils einen neuen Fall gibt es in Ötisheim, Remchingen und Birkenfeld.