Zwei Familien betroffen

Enzkreis/Pforzheim (pm/cb). Einen vergleichsweise deutlichen Anstieg der Corona-Zahlen hat es von Dienstag auf Mittwoch im Enzkreis gegeben. Das Landratsamt berichtete von acht weiteren Infektionen. Jeweils drei Betroffene wohnen laut der Behörde in Wiernsheim und Illingen, weitere Infizierte gibt es in Neuenbürg und Friolzheim. Ein neuer Fall wird auch aus Pforzheim gemeldet. Bei den positiv Getesteten in Illingen und Wiernsheim handele es sich jeweils um eine Familie.

Plus acht im Enzkreis, plus eins in Pforzheim – diese oben genannten Zahlen finden sich in der am Mittwoch veröffentlichten Statistik des Landratsamtes Enzkreis ein klein wenig anders wieder. In Pforzheim bleibe die Summe bei 561 auf demselben Stand wie am Vortag, hieß es aus der Pressestelle. Im Enzkreis steige sie um neun, obwohl es nur acht weitere Infizierte gebe. Gründe hierfür seien nachträgliche Adresskorrekturen, die sich auf alte, nicht mehr akute Fälle bezögen.

60 Menschen aus Pforzheim und dem Enzkreis kämpfen laut dem Gesundheitsamt aktuell noch gegen das Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz, bezogen auf 100000 Einwohner, liegt mit 15,9 (Pforzheim) und elf (Enzkreis) allerdings nach wie vor deutlich unter dem Grenzwert von 50. Der Warnwert wäre bei der Zahl 35 erreicht.