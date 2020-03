Wurmberg (pol). Zwei Verletzte hat ein Unfall gefordert, der sich bereits am Freitag in Wurmberg ereignet hatte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein 44-jähriger Opel-Fahrer die Vorfahrt einer 34-jährigen VW-Fahrerin missachtet. Beide Beteiligten wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt, der Sachschaden beträgt etwa 10000 Euro.