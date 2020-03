Zahl der „versteckten“ Infizierten ist unbekannt

Enzkreis (pm). 21 neue Fälle am Samstag, 15 am Sonntag – die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist in Pforzheim und dem Enzkreis am Wochenende deutlich gestiegen. „Das liegt an der Dynamik der Erkrankung“, sagt Dr. Brigitte Joggerst, Leiterin des Gesundheitsamts. „Oft handelt es sich um mehrköpfige Familien, die sowieso schon als Kontaktpersonen der ersten Kategorie in Quarantäne waren. Sie konnten daher das Virus kaum nach draußen weitergeben.“

Wenn Familienmitglieder aus einem Haushalt Symptome entwickelten, würden sie auch ohne Test als „epidemiologisch gesicherter Fall“ eingestuft. Dann könne sich die „offizielle“ Zahl der Infizierten in einer Gemeinde schlagartig von 1 auf 4 oder 5 erhöhen.

„Mit etwa 47 Fällen pro 100 000 Einwohner im Enzkreis und knapp 30 in Pforzheim liegen wir im Landesvergleich etwas hintendran“, so Joggerst. In den Nachbarkreisen Heilbronn und Ludwigsburg seien es über 100, im Kreis Calw sogar knapp 180 Betroffene auf 100 000 Einwohner. Allerdings hingen die Zahlen auch davon ab, wie viele Menschen getestet würden. „Im Enzkreis waren es bislang etwa 1400 Personen“, berichtet Joggerst.

Weitgehend unerforscht und unbekannt sei die Zahl der tatsächlich mit Corona Infizierten. „Sehr viele vor allem Jüngere haben nur schwache Symptome und milde Krankheitsverläufe“, erklärt Joggerst. „Die wissen gar nicht, dass sie Covid-19 haben oder hatten.“ Deshalb lasse sich auch keine Zahl nennen, wie viele Menschen in der Region die Krankheit bereits überstanden hätten und immun seien.