Remchingen (pol). Bargeld und Wertsachen haben die Täter in der Nacht auf Donnerstag bei einem Einbruch im Remchinger Ortsteil Nöttingen erbeutet. Sie waren nach Polizeiangaben irgendwann zwischen 23 Uhr und Mitternacht über ein Kellerfenster in das Wohnhaus eingedrungen und hatten das Gebäude durchstöbert. Die Beute hat laut Polizei einen Gesamtwert in vierstelliger Höhe.