Königsbach-Stein (ts/pol). Ein gegen 16 Uhr gemeldeter Flächenbrand hat am Donnerstag 42 Feuerwehrleute auf Trab gehalten. In Flammen stand laut Polizei eine Wiese an einem Waldrand an der L570 zwischen Königsbach und Wilferdingen. Ein Areal von circa 100 mal 100 Metern war betroffen. Das Feuer war gegen 17.25 Uhr gelöscht. Am Abend war die Ursache noch unbekannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07231/186-3211 zu melden.