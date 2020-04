Weiterer Todesfall im Enzkreis

Enzkreis (pm). Wie das Landratsamt Enzkreis am Samstagabend gemeldet hat, sind in einem Altenheim in Straubenhardt sowohl mehrere Bewohner als auch Pflegepersonal positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet worden. Einige Testergebnisse stehen noch aus. Das Gesundheitsamt habe in enger Abstimmung mit der Heimleitung und der Gemeinde Straubenhardt sofort alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet, um den Ausbruch möglichst schnell und weitgehend einzugrenzen, unter anderem durch die komplette Isolation der betroffenen Wohnbereiche. Die Bewohner müssen in ihren Zimmern bleiben und werden von Mitarbeitern versorgt, die entsprechende Schutzausrüstung tragen und vom Rest des Teams getrennt arbeiten.

Bürgermeister Helge Viehweg und Landrat Bastian Rosenau betonen, dass alle Beteiligten auch über die Osterfeiertage für eine zügige Umsetzung aller notwendigen Maßnahmen sorgen werden. Bei Bedarf kann laut Bürgermeister Viehweg auch der Verwaltungsstab der Gemeinde sofort tätig werden. Dringende Anfragen beantwortet die Gemeinde unter der Mail-Adresse stab-corona@straubenhardt.de .

Alle Beteiligten kündigen an, die Öffentlichkeit weiterhin über die Entwicklung auf dem Laufenden zu halten.

Unabhängig davon bestätigt der Enzkreis außerdem einen weiteren Todesfall eines fast 70-jährigen Mannes, der im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in einer Klinik verstarb. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Enzkreis auf fünf.

Von Freitag auf Samstag ging die Zahl der bekannten Fälle im Enzkreis weiterhin steil bergauf. 293 Menschen waren demnach im Enzkreis betroffen, am Freitag waren es noch 260 gewesen. Für Pforzheim wurde dagegen nur ein Plus von einem Fall auf nun 107 Infizierte gemeldet.

Den größten Anstieg im Enzkreis gab es mit 20 neuen Fällen in Straubenhardt. Leichte Zuwächse waren in Knittlingen (elf statt zuvor neun) und Sternenfels (plus eins; jetzt sieben Fälle) zu verzeichnen.