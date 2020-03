Enzkreis (pm). Wie das Gesundheitsamt am Donnerstagnachmittag mitteilte, liegen inzwischen bei zwölf weiteren Menschen aus der Region positive Testergebnisse auf das neuartige Corona-Virus vor. Vier der Personen leben in Pforzheim, die anderen acht in verschiedenen Gemeinden im Enzkreis. Damit ist die Zahl der Betroffenen in der Stadt Pforzheim auf elf und in den 28 Enzkreis-Gemeinden auf 19 gestiegen.