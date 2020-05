„Waldbühne“ wechselt Standort

Pforzheim/Enzkreis (pm). Die „Waldbühne“, die vor einer Woche im Stile eines Autokinos ein Programm mit Christoph Sonntag auf dem Hoheneck-Sportplatz präsentiert hatte, zieht aus organisatorischen Gründen nach Remchingen auf die Parkwiese beim Freibad um. Bereits am kommenden Freitag, 8. Mai, soll hier laut Mitteilung ein Comedy-Programm mit Rolf Miller geboten werden. In Pforzheim würden gleichzeitig weitere Gespräche über die Möglichkeit einer Kulturbühne auf dem Messplatz oder an anderer Stelle geführt.