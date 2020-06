Enzkreis (pm/cb). Gelbe Schilder weisen seit Frühjahr 2019 auf den Routen des sogenannten Wanderdreiklangs den Weg im Gebiet Kraichgau-Stromberg. An einer Stelle zwischen Lienzingen und Schützingen haben sich nun Vandalen an den Hinweistafeln zu schaffen gemacht und diese über Pfingsten in verschiedene Richtungen verbogen. Von der blinden Zerstörungswut zeugt ein Leserfoto, das unsere Redaktion erreicht hat.