Niefern-Öschelbronn (pol). Einen traurigen Ausgang hat eine Vermisstensuche in der Nacht auf Mittwoch in Öschelbronn genommen, in die unter anderem ein Polizeihubschrauber eingebunden war. Der Vermisste sei gegen 4.15 Uhr leblos auf einem Feld entdeckt worden. Es gebe, so das Präsidium, keine Anzeichen für ein Fremdverschulden.