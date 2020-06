Keltern (pol). Wurst- und Fleischteile mit einzelnen Glasstücken wurden am Donnerstag in einem Wohngebiet in Ellmendingen gefunden. Eine Hundehalterin konnte ihren Vierbeiner gerade noch daran hindern, ein neben einer Parkbank liegendes Wurststück aufzunehmen, in dem sich farbloses Glas befand. Neben der Bank wurden weitere vermutliche Köder mit Glasteilen gefunden.