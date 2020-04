Eisingen (pol). Vermutlich mit einem Messer hat von Donnerstagabend auf Freitag ein Unbekannter Reifen an vier Autos in Eisingen zerstochen. Laut Polizei dürfte der Täter durch den Seitenweg der Steiner Straße in Richtung Gässlesgärtle gegangen sein, wo er sich an den Autos zu schaffen machte. Bisher haben sich vier Geschädigte gemeldet, jeweils ein Reifen wurde zerstochen.