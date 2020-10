Umweltminister stellt Förderprogramm vor

Kämpfelbach (pm). Bei einem Besuch des Naturschutzgebiets Springenhalde in Ersingen hat Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) gemeinsam mit Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder das Projekt „Stehenlassen von Altgrasstreifen/-inseln zur Förderung der Artenvielfalt“ vorgestellt. „Wir müssen uns der Herausforderung, den Artenschwund zu stoppen, gemeinsam stellen“, wird der Minister in einer Mitteilung zitiert. Das Sonderprogramm fördere als Anreiz für die Landwirte Altgrasstreifen in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 50000 Euro pro Jahr und Regierungsbezirk, so Untersteller.