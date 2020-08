Trockenschäden: Bäume verfärben sich herbstlich

Enzkreis (pm). Wegen der anhaltenden Trockenheit präsentiere sich der Wald im Enzkreis bereits in Herbstfarben, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts Enzkreis. Vor allem das Buchenlaub nehme jetzt schon die typischen Gelb- und Brauntöne an, und das fast zwei Monate zu früh.

Joachim Hailer, Förster des Gemeindewaldes Wiernsheim, erklärt die frühe Färbung mit dem fehlenden Regen in den vergangenen vier Monaten. Das Phänomen zeige sich insbesondere an Standorten, die wenig Wasser speichern könnten. Dort kämen vor allem die Buchen in Trockenstress. Am ausgeprägtesten zeigt sich dies derzeit im südöstlichen Enzkreis. Mithilfe von Drohnenaufnahmen werde sich das Forstamt in den nächsten Wochen ein besseres Bild der Lage verschaffen, heißt es aus der Enzkreis-Behörde.

Im Enzkreis sei im letzten Vierteljahr deutlich weniger Regen gefallen als üblich. An der Wetterstation in Diefenbach seien die Niederschläge durchweg um mindestens 44 und teilweise um bis zu 98 Prozent geringer ausgefallen als im langjährigen Mittel, berichtet das Landratsamt. Damit seien die Bäume das dritte Jahr in Folge Hitze und Trockenheit ausgesetzt. Altbuchen verfärbten sich frühzeitig und würden bereits das Laub abwerfen. Äste und Kronenteile, die vertrockneten und abbrechen könnten, würden auch zu einem Risiko für Waldbesucher. An öffentlichen Straßen müssten die Förster im Enzkreis deshalb auch in diesem Herbst offensichtliche Gefahren beseitigen, weshalb es an vielen Straßen phasenweise Beeinträchtigungen und Umleitungen geben werde.

Die Förster der Region treibt derzeit aber auch die wachsende Waldbrandgefahr um. Feuer brächen am häufigsten durch Unachtsamkeit aus, wie der Wimsheimer Förster Rolf Müller weiß. Weggeschnippte Zigarettenstummel, Grillfeste und Lagerfeuer in Waldnähe oder auch parkende Autos auf Wiesenwegen seien die häufigsten Auslöser. Das Forstamt Enzkreis appelliere daher an die Umsicht, Vernunft und Vorsicht jedes Einzelnen.