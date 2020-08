Kieselbronn (md). Der Brand eines Trafohäuschens hat am Freitag gegen 19 Uhr zeitweise die Stromversorgung in Kieselbronn lahmgelegt, wie die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Pforzheim auf Nachfrage mitteilt. Die Kieselbronner Feuerwehr wurde bei ihrem Einsatz von Kollegen aus Pforzheim und Spezialisten der EnBW unterstützt. Gegen 20.40 Uhr sei der Brand gelöscht gewesen, teilt die Leistelle mit.