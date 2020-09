Enzkreis (cb). Langeweile in den Ferien? Von wegen! Wer sich beim Sommerquiz des Mühlacker Tagblatt auf die Spur der gesuchten Orte macht, kann nicht nur attraktive Preise, sondern auch neue Erkenntnisse über die Heimat gewinnen.

Unter dem Motto „Tierisch rätselhaft“ haben wir Lebewesen aus Fleisch und Blut, vor allem aber deren Abbildungen oder symbolhafte Darstellungen in Orten der Region in Szene gesetzt. Jetzt gibt es die Zusammenstellung aller Motive und noch ein paar Tipps. Bild eins: Der Hirsch ziert die Marktstraße einer Stadt. Gülden schimmert er, und Gold war, woran sich deren berühmtester Sohn die Zähne ausbiss. Bild zwei begegnet den Besuchern des Rathauses in einer nahe an Mühlacker gelegenen selbstständigen Gemeinde. Die Eidechse ist das Wappentier. Bild drei: Ob lebendig oder aus Holz – Schnecken sind allgegenwärtig im Dorf. Allerdings werden die meisten Fotografen nicht den Häuschenträger, sondern zwei bemerkenswerte Kirchen ablichten wollen. Bild vier zeigt Wasservögel auf der Enz. Bild fünf glänzt durch einen goldenen Hahn auf der Kirchturmspitze. Um die Sache noch tierischer zu machen, trägt das Gotteshaus in einem Knittlinger Stadtteil den Namen eines Heiligen, der genau wie der lateinische Hahn klingt. Für Bild sechs ist unser Fotograf in einen circa 1600 Einwohner zählenden, seit 1975 nicht mehr selbstständigen Ort gefahren, der im Abc den Schlusspunkt unter den Städten und Dörfern im östlichen Enzkreis markiert. Bild sieben zeigt einen tierischen Helden. Der Wohlgenährte soll der Sage nach das belagernde gegnerische Heer entmutigt haben. Bild acht ist in der Nähe eines Weltkulturerbes zu finden. Das „Rössle“ auf Bild neun fiel unserem Fotografen im nördlichen Enzkreis ins Auge. Das Dorf trägt den Oberbegriff für ein kleines Fließgewässer im Namen. Bild zehn zeigt einen Brunnen in der Nähe eines Rathauses auf der Platte. Die Kostbarkeit auf Bild elf befindet sich an der Ortsdurchfahrt des gesuchten Teils einer Doppelgemeinde. Bild zwölf legt Zeugnis davon ab, dass der abgebildete Ort im Osten des Enzkreises in der Postgeschichte eine wichtige Rolle gespielt hat.

Den Teilnahmecoupon gibt es am Samstag, 5. September, in der Printausgabe des Mühlacker Tagblatt. Auf die Gewinner warten hochwertige Einkaufs- und Essensgutscheine.

Wichtig: Ist ein Stadt- oder Ortsteil abgebildet, sollte dieser konkret benannt werden. Den ausgefüllten Coupon schicken Sie, liebe Leser, bitte an das Mühlacker Tagblatt, Kißlingweg 35, in 75417 Mühlacker. Auch bei Buch-Elser können die Lösungsabschnitte abgegeben werden. Einsendeschluss ist der 14. September. Viel Erfolg! Fotos: Becker, Goertz, Willimek