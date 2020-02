Sturm im Anmarsch: Feuerwehr gibt Tipps

Von Maik Disselhoff

Mühlacker. Stürmisches Wetter mit orkanartigen Böen prognostiziert der Deutsche Wetterdienst für Sonntag und Montag. Die Feuerwehren haben die Lage genau im Blick. Sie rücken aus, wenn Bäume Straßen blockieren und Bauzäune durch die Luft fliegen.

Einsätze bei Sturm haben jedoch ihre Eigenheiten und kommen einem Balanceakt gleich: „Wir sind immer einsatzbereit, aber bei Sturm müssen wir extrem auf unseren Eigenschutz achten“, sagt Matthias Donath, stellvertretender Gesamtkommandant der Mühlacker Feuerwehr. Führungskräfte wie Donath müssen in Risikosituationen genau abwägen, was sie ihrem Team zumuten können.

Donath macht klar, dass die Feuerwehr bei Sturm nicht immer sofort alle Register ziehen kann. „Die Drehleiter können wir ab Windstärke sechs nicht mehr nutzen“, nennt er ein Beispiel. „Ab einer Windgeschwindigkeit von 60 km/h muss man da schon sehr aufpassen.“ Die Feuerwehr könne bei starkem Sturm auch nicht gleich überall hinfahren, um zu helfen, sagt Donath, der die Bürger dafür um Verständnis bittet. „Wenn herumfliegende Äste zu Geschossen werden, schauen wir extrem auf die eigene Sicherheit.“ Wenn ein Baum auf eine Straße stürzt, heißt das etwa, dass man den Bereich erst absperrt, bis die Witterung einen Einsatz zulässt, bei dem das Hindernis dann beiseitegeschafft wird.

Zwar können die Feuerwehren alle möglichen Szenarien mit Übungen simulieren, einen Sturmeinsatz jedoch nicht. Es gibt aber Kniffe, die vor entsprechenden Lagen erlernt werden können. „Der Umgang mit Sturmholz ist gefährlich, deshalb sind einige von uns ausgebildete Kettensägenführer, die trainiert haben, Baumholz zu sägen, das unter Spannung steht.“ Ansonsten müsse man sich nicht speziell auf eine Lage wie die, die für Sonntag und Montag vorhergesagt ist, vorbereiten. „Sägen und die nötigen Gerätschaften haben wir immer an Bord“, sagt Donath, der an die Bürger appelliert, ihrerseits vorausschauend zu handeln. „Die Leute sollten rund ums Haus, in ihren Gärten sowie auf Balkonen alles festzurren oder reinholen, was herumfliegen kann.

Und natürlich soll man sich bei Sturm nach Möglichkeit nur drinnen aufhalten.“ Wenn sich die Wetterlage normalisiert, sollte man nicht gleich in den Wald gehen, wie das Forstamt regelmäßig betont. Schließlich besteht dann immer noch Gefahr, dass angebrochene Äste vollends herabfallen. Donath sagt: „Wir haben die Wetterentwicklung auf dem Schirm, unnötige Panik ist angesichts der Prognosen aber nicht angebracht.“