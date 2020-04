Streit unter Gambiern endet blutig

Tiefenbronn (pol). Bei einem Streit in einer Asylunterkunft in Tiefenbronn ist ein 20-Jähriger Gambier schwer verletzt worden. Der 26-jährige mutmaßliche Täter, ebenfalls ein Gambier, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft und der Polizei sind die beiden Männer am Donnerstag gegen 11 Uhr in Streit geraten. Dabei soll der 20-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer attackiert und leicht verletzt haben. Bewohner der Unterkunft konnten die Streithähne zwar trennen, aber nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hat sich dann der 26-Jährige ein Messer gegriffen und ist dem 20-Jährigen auf die Straße gefolgt, wo er zugestochen haben soll. Dabei wurde der 20-Jährige derart schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht und intensivmedizinisch versorgt werden musste. Aktuell sei sein Zustand stabil, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagabend mit. Die Einsatzkräfte nahmen den 26-Jährigen noch am Tatort fest. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der wegen versuchter schwerer Körperverletzung sowie vollendeter gefährlicher Körperverletzung Haftbefehl erließ. Der dringend Tatverdächtige befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim dauern an.