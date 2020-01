Straubenhardthalle wegen Mäusebefall geschlossen

Straubenhardt-Conweiler (pm). In der Straubenhardthalle und den benachbarten Wilhelm-Ganzhorn-Schulen in Conweiler wurden Mäuse entdeckt. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt wurde die Halle inklusive Geräteräumen und Vereinszimmer am Donnerstag vorsorglich geschlossen. Bis auf weiteres findet der Schul- und Vereinssport dort nicht statt. Der Schulbetrieb kann laut Mitteilung aber derzeit weiterlaufen. Bekämpfungs- und Präventionsmaßnahmen seien bereits eingeleitet, eine Fachfirma beauftragt.