Steinwürfe: Polizei ermittelt vier Jugendliche

Niefern-Öschelbronn (pol). Polizeibeamte haben im Fall fortgesetzter Sachbeschädigungen und einer gefährlichen Körperverletzung in Niefern-Öschelbronn vier jugendliche Tatverdächtige ermittelt. Die 14- und 15-jährigen Jungen sollen zwischen Oktober und Januar Steine auf Wohnhäuser in Niefern-Öschelbronn geworfen haben. In einem Fall wurde dabei ein 58-jähriger Hausbesitzer leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden durch die Taten liegt im oberen vierstelligen Bereich.