Statt Beifall Hupkonzert für die Besten

Von Jürgen Peche

Pforzheim/Enzkreis. Corona kurios: Zum ersten Mal und wohl bundesweit einmalig wurde die Freisprechungsfeier der Junghandwerker, die ihre Gesellenprüfung in diesem Jahr bestanden haben, als Autokino inszeniert. Die Pandemie drängte die Kreishandwerkerschaft aus dem angestammten CongressCentrum (CCP).

Statt die Feier abzusagen, wie allerorten geschehen, ließ das Handwerk in Pforzheim und Enzkreis der Fantasie freien Lauf: Grußworte, Prüfungsergebnisse, Preisverleihung und letztlich die Freisprechung durch Kreishandwerksmeister Rolf Nagel wurden in Videofilme verpackt und am Freitagabend den „Junggesellen“ auf dem Parkplatz der Firma G. Rau im Brötzinger Tal präsentiert. Die Leinwand hing fest verzurrt an einem Autokran. Und statt Beifall für Redner und Preisträger gab es bei der „Gesell 2020“ jeweils ein heftiges Hupkonzert.

Rund die Hälfte der knapp 300 erfolgreichen Prüfungskandidaten in zahlreichen Handwerken kam schon lange vor Beginn er Veranstaltung angerollt, um einen guten Platz zu ergattern. Immerhin gab es nach dem feierlichen Akt der Freisprechung noch einen Spielfilm zu sehen: Im Vorfeld hatte sich bei einer Onlineumfrage die Mehrheit für die achte Folge von „Fast&Furious“ entschieden. Der Ton kam wie bei Autokinos üblich übers Autoradio, und DJ Damast durfte vor dem offiziellen Start die Verbindung mit heißer Musik testen. Die Produktion der Videos und die Vorführtechnik hatte Timo Gerstel organisiert. Der Obermeister der Kfz-Innung ist auch beim Open-Air-Kino im Osterfeld technischer Leiter. Neben Autos beherbergten Vans und Kleinbusse neben den Absolventen auch noch Freunde, Freundinnen und die Verwandtschaft. Das entsprach den Corona-Regeln, die noch einmal vorgetragen und penibel eingehalten wurden – etwa mit Maske auf dem Weg zum Dixi-Klo.

Dunkle Wolken beschleunigten den Beginn, den der stellvertretende Kreishandwerksmeister Frank Herrmann markierte. Herrmann ist designierter Nachfolger von Rolf Nagel als Kreishandwerksmeister und steht am 11. November als einziger Bewerber zur Wahl an. Da das CCP als passender Rahmen für die Freisprechungsfeier ausfiel, habe man einen Weg gesucht, um den Absolventen nach bis zu dreieinhalb Jahren schweißtreibender Ausbildung und stressigen Prüfungen einen würdigen Abschluss zu bieten. „Dieser Abend ist für euch gemacht und euer ganz persönlicher Friday for Future“, so Herrmann.

Nach einem Grußwort von Pforzheims OB Peter Boch gab der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Matthias Morlock, die Prüfungsergebnisse nebst Innungs- und Kammersieger bekannt. Insgesamt nahmen 306 Azubis an den Gesellenprüfungen teil, von denen 285 bestanden (93 Prozent). Der Gesamtnotendurchschnitt lag wie im Vorjahr bei 3,2. Mit „sehr gut“ bestanden sechs Prüflinge, mit „gut“ 54, was 19 Prozent entspricht. 46,7 Prozent erzielten die Note „befriedigend“.

Kreishandwerksmeister Rolf Nagel sprach dann die Gesellen nach alter Sitte und kraft seines Amtes „hiermit von den Pflichten eines Lehrlings frei und erhebe Sie in den Stand der Gesellen“. Nicht ohne zuvor auf die besonderen Leistungen des Handwerks in Zeiten von Corona zu verweisen. „Die gezeigten Leistungen und die Anzahl der Preisträger sind Beweis dafür, dass die Jugend heutzutage durchaus leistungsbereit und zielstrebig ist. Und dabei ist es egal, wo man herkommt. Entscheiden ist, wo man hinwill.“