Startschuss für die Reform der Reform

Von Norbert Kollros

Nach der Industrie- und Handelskammer, dem Regionalverband und der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald ist ab Neujahr die Polizei die vierte Organisation, deren Wirkungsbereich sich auf die komplette Region Nordschwarzwald erstreckt. Die „Reform der Polizeistrukturreform“ hat Pforzheim ein eigenes Präsidium beschert, um das Politiker aus der Region seit 2012 vehement gekämpft hatten.

Pforzheim/Enzkreis. Zur Erinnerung: 2012 wurden die Pläne der damaligen grün-roten Landesregierung bekannt, die Strukturen der Polizeiorganisation im Südwesten von zahlreichen Polizeidirektionen auf Kreisebene auf zwölf Präsidien zu reduzieren. Wobei die vormalige Direktion Pforzheim und ebenso jene in Calw dem Präsidium Karlsruhe zugeordnet wurden. Damit sollte Pforzheim die einzige Großstadt im Südwesten ohne „eigenes“ Präsidium bleiben. Und die Polizeidirektion Freudenstadt wurde damals dem neuen Präsidium Tuttlingen zugeschlagen – das jetzt wieder aufgelöst wird.

CDU- und FDP-Oppositionspolitiker im Nordschwarzwald liefen Sturm gegen diese Pläne, unterstützt vom damaligen Pforzheimer SPD-Oberbürgermeister Gert Hager, Parteifreund des seinerzeitigen Innenministers Reinhold Gall. Zunächst allerdings ohne Erfolg. Doch die nachfolgende grün-schwarze Landesregierung hat mittlerweile wieder zurückgerudert und neue Strukturen geschaffen – nicht nur in der Region Pforzheim, sondern auch in Oberschwaben. „Mit diesen maßgeschneiderten Verbesserungen wird die Polizei im Land leistungsstärker, erfolgreicher und bürgernäher“, heißt es aus der Regierungszentrale in Stuttgart.

Konkret auf den Nordschwarzwald bezogen bedeutet das: Die Landkreise Calw, Freudenstadt und der Enzkreis bilden zusammen mit dem Stadtkreis Pforzheim ein neues regionales Polizeipräsidium mit Sitz in Pforzheim. Dieses hat seinen Sitz im landeseigenen Gebäude der ehemaligen Polizeidirektion Pforzheim an der Bahnhofstraße 13, das nach der Reform 2012 nur noch das Polizeirevier Pforzheim-Nord und das Kriminalkommissariat Pforzheim beherbergt hat. Inzwischen haben die meisten Beamten und Zivilangestellten des neuen Präsidiums Pforzheims ihren Arbeitsplatz in der Goldstadt bereits bezogen. Der Sitz der neuen Kriminalpolizeidirektion ist jedoch in Calw. Diese soll dort einen Neubau erhalten, in dem auch das Polizeirevier untergebracht werden soll.

Das neue Präsidium umfasst rund 1030 Planstellen im originären Polizeidienst sowie rund 150 in der Verwaltung. Gegliedert ist die neue Organisationseinheit in acht Reviere und 28 Polizeiposten mit einer Zuständigkeit für 70 Städte und Gemeinden zwischen Heimsheim, Sternenfels und Alpirsbach. Zugeordnet ist dem Präsidium zudem das Autobahnrevier Pforzheim, dessen Beamte auf 36 Kilometern zwischen Karlsbad und Heimsheim für Ordnung und Sicherheit sorgen.