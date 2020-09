Starker Anstieg übers Wochenende

Enzkreis/Pforzheim (pm). Die Kassenarztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), die Notfallpraxis der Pforzheimer Ärzteschaft Pforzheim, das Landratsamt Enzkreis sowie die Stadt Pforzheim haben ein gemeinsames Konzept erarbeitet, um die Abstrichkapazitäten der zentralen Corona-Abstrichstelle in Pforzheim für symptomlose Personen noch einmal deutlich zu erweitern. Mit der Teststelle könne man dem „voraussichtlich weiterhin stark steigenden Bedarf an Corona-Tests“ gerecht werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Abstrichstelle befinde sich an der Habsburgerstraße 14 in Pforzheim und sei von Montag bis Samstag von 8.30 bis 20 Uhr geöffnet. Die Terminvereinbarung erfolge für die Patienten durch die Haus- oder Kinderarztpraxen. Eine offene Terminsprechstunde gebe es nicht.

Laut Landratsamt hat es seit Samstag in Pforzheim 15, im Enzkreis sieben neue Fälle gegeben. Überwiegend handele es sich um Reiserückkehrer. Auch in Illingen wächst die Zahl der Betroffenen um eins.

In unserer Tabelle geben wir künftig die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfizierten binnen einer Woche, bezogen auf 100000 Einwohner an, um eine besser vergleichbare Bezugsgröße zu bieten. In Deutschland beträgt der Grenzwert 50, der Warnwert liegt bei 35.