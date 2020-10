Birkenfeld (pol). In Birkenfeld haben Unbekannte aus einem Lastwagen Diesel-Kraftstoff im Wert von etwa 220 Euro abgezapft. Die Täter schlugen laut Polizei irgendwann in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen zu und hebelten an dem Lkw, der an der Siemensstraße stand, mutmaßlich mit einem Schraubenzieher den Tankdeckel auf, um den Sprit heraus zu schläucheln.