Sorgerechtsstreit: Mann greift zum Messer

Neuenbürg (pol). Ein 31-Jähriger ist dringend verdächtig, am Montagabend in Neuenbürg zwei Menschen mit einem Messer leicht verletzt zu haben.

Offenbar aufgrund von Sorgerechtsstreitigkeiten, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft, war es gegen 18.30 Uhr in einer Wohnung an der Obernhäuser Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Tatverdächtigen und dem 43-jährigen Ex-Mann seiner Frau gekommen. In deren Verlauf soll der 31-Jährige das Messer gezogen und „offenbar“ mehrere Stichbewegungen in Richtung des 43-Jährigen ausgeführt haben, dem es mit der Hilfe seiner 38-jährigen Frau gelungen sei, dem Angreifer das Messer abzunehmen.

Auch der 31-Jährige habe bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen erlitten. Er wurde in einem Rettungswagen vor Ort behandelt und dort von den alarmierten Polizeibeamten festgenommen. Gegen den Mann wird nach Behördenangaben wegen versuchten Totschlags ermittelt. Im Lauf des Dienstags sollte er dem Haftrichter vorgeführt werden.