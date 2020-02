Seniorin erkennt Situation zu spät

Straubenhardt-Schwann (pol). Leichte Verletzungen hat eine 25-jährige Renault-Fahrerin am Montag bei einem Unfall in Schwann erlitten. Die Frau war laut Polizei gegen 16.15 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs gewesen. Als sie nach links in die Marktstraße abbiegen wollte, hielt sie an, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Diese Situation erkannte eine 83-jährige VW-Fahrerin offenbar zu spät und fuhr auf den Renault auf. Es entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.