Schwangerschaftsberatung jetzt telefonisch oder online

Pforzheim/Enzkreis (pm). Auch in der Corona-Krise will Pro Familia in Pforzheim als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Deshalb werden statt persönlicher Kontakte die Beratungstermine zu Schwangerschaft und Frühen Hilfen, aber auch eine ärztliche Beratung telefonisch und per E-Mail angeboten. Nach einem Erlass des Sozialministeriums vom 23. März könnten Pflichtberatungen vor einem Schwangerschaftsabbruch nun ebenfalls telefonisch durchgeführt werden. Termine können unter 07231/6075860 oder per Mail an pforzheim@profamilia.de vereinbart werden. Informationen gibt es unter www.profamilia.de/pforzheim.