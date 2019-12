Säugling bei Unfall verletzt

Birkenfeld (pol). Am Sonntag hat sich kurz nach Mitternacht nahe Birkenfeld ein Unfall ereignet, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Ein 35-jähriger Kia-Fahrer war laut Polizei kurz nach dem Lachenwäldle auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort sei sein Auto frontal mit einem in Richtung Pforzheim fahrenden Hyundai zusammengestoßen. Der 37-jährige Fahrer, seine 33-jährige Mitfahrerin und das wenige Tage alte gemeinsame Kind hätten sich dabei leichte Blessuren zugezogen. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Dem Unfallverursacher sei eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein einbehalten worden. Inwieweit der konsumierte Alkohol für den Unfall verantwortlich zu machen sei, bedürfe weiterer Ermittlungen. Die Autos wurden abgeschleppt, den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 9000 Euro. Neben einem Notarztwagen und drei Rettungsfahrzeugen war die Freiwillige Feuerwehr aus Birkenfeld mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort.