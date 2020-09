Rösler begrüßt Naturparkerweiterung

Enzkreis/Zaberfeld/Vaihingen (pm). „Gut für Wildkatze und Wirtschaft“, so kommentiert der Vaihinger Landtagsabgeordnete Dr. Markus Rösler (Grüne) die geplanten Erweiterungen der Naturparks Stromberg-Heuchelberg und Schwäbisch-Fränkischer Wald. „Als offizieller Naturparkbotschafter begrüße ich diese Erweiterungen. Sie beziehen Landschaften ein, die zu den jeweiligen Naturräumen gehören. Beim Naturpark Stromberg-Heuchelberg werden zudem regionale Wirtschaftskreisläufe erleichtert, denn mit bisher nur rund 35000 Hektar liegt dieser Naturpark an der Untergrenze für sinnvolles Regionalmarketing“, so Rösler, der selbst im Naturpark Stromberg-Heuchelberg wohnt. Dieser bekomme rund 7590 Hektar dazu.