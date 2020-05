Region ist weit entfernt von Alarmstufe Gelb

Enzkreis (the). Was die Zahl der Neuinfektionen in der Region betrifft, ist die Lage weiterhin vergleichsweise entspannt. Seit Dienstagabend gab es in Pforzheim und dem Enzkreis jeweils sieben erkannte Neuinfektionen. Die Zahl der Genesenen stieg gleichzeitig von insgesamt 837 auf 876. Die Zahlen, die in unserer Karte in Klammern stehen, zeigen die Zahlen von Dienstagabend an.

Auf Nachfrage gab das Landratsamt gleichzeitig bekannt, dass für den Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wegen der gemeinsamen Zuständigkeit des Gesundheitsamts der Enzkreis und Pforzheim auch zusammen „veranlagt“ werden. Momentan hat das aber keine Folgen, weil die kritische Marke erst bei 162 Neuinfektionen erreicht wäre, während sich die reellen Zahlen zuletzt bei – zusammen – um die 30 bewegten.

Auch die Entscheidung der Landesregierung, einen zusätzlichen Puffer zu schaffen und schon bei 35 neuen Fällen die Alarmstufe Gelb auszurufen, ändert aus Sicht der regionalen Behörden wenig. Die Alarmglocken würden hier, verwies ein Sprecher des Landratsamts auf die nach wie vor hohe Wachsamkeit des Gesundheitsamts, bereits deutlich früher anspringen, und von daher sei die Zahl von 35 nur ein zusätzlicher grober Richtwert.

Was die Einordnung der stetig sinkenden Fallzahlen betrifft, geben sich die Behörden weiterhin betont vorsichtig. „Wir schauen uns das täglich an“, so der Sprecher des Landratsamts, „und halten uns mit Emotionen noch extrem zurück.“ Ergäbe sich an einer Stelle eine auffällige Häufung neuer Fälle, würden die Kontakte ermittelt, und es würde – wenn zum Beispiel eine Firma oder ein Seniorenheim betroffen wäre – schnell und gezielt reagiert.