Königsbach-Stein (pol). Den Recyclinghof in Königsbach haben am Wochenende bislang unbekannte Einbrecher ins Visier genommen. Wie die Polizei berichtete, knackten die Täter das Schloss am Tor, um auf das Gelände zu gelangen, wo sie die Tür eines Containers aufhebelten. Drinnen wurden die Schubladen herausgezogen und ein Aktenkoffer und die Kasse geöffnet. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.