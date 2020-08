Raubüberfall auf Post in Nöttingen

Remchingen (pol). Ein Überfall auf eine Postfiliale an der Karlsbader Straße in Nöttingen hat am Montagabend eine Großfahndung der Polizei ausgelöst, die zunächst ohne Ergebnis blieb.

Wie das Präsidium Pforzheim in einer ersten Meldung verlauten ließ, war der Täter gegen 16 Uhr im Verkaufsraum aufgetaucht und hatte von den Angestellten die Herausgabe von Bargeld gefordert. Wie viel er erbeutete, teilten die Behörden zunächst nicht mit. In die Suche nach dem Räuber war ein größeres Aufgebot inklusive eines Hubschraubers eingebunden. Der Mann, warnte die Polizei, könnte bewaffnet sein. Beschrieben wird der Täter als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur mit einer spitzen Nase und spitzem Kinn. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Pforzheim, Telefon 07231/186-4444, zu melden.

Mit dem Banküberfall in Grunbach am 4. August und zwei weiteren Fällen im Nachbarlandkreis Karlsruhe, wo am 7. August eine Lotto-Annahmestelle in Langensteinbach und am 8. August ein Imbiss in Reichenbach überfallen worden waren, handelt es sich um den vierten Raubüberfall in kürzester Zeit in der Region. In Reichenbach war, wie berichtet, der Täter überwältigt und festgenommen worden. Er könnte auch für die Tat in Langensteinbach verantwortlich sei, während die Bankräuber von Grunbach weiterhin auf der Flucht sind.