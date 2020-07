Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Kieselbronn (pol). Am Dienstagnachmittag hat sich bei Kieselbronn ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 50-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Ein 56-jähriger Autofahrer war gegen 14 Uhr auf der Eutinger Straße von Kieselbronn kommend unterwegs und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße 9807 in diese abbiegen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nahm er dabei dem Radfahrer die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß wurde der 50-Jährige leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.