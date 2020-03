Polizei soll „hart durchgreifen“

Stuttgart/Enzkreis (md). Die Polizei ist vom baden-württembergischen Innenministerium dazu angehalten, bei Verstößen gegen das geltende Recht zur Eindämmung des Coronavirus konsequent durchzugreifen.

„Sollten sich Betriebe, Einrichtungen und Geschäfte nicht an die Verbote halten, werden wir die Schließung strikt durchsetzen“, sagte Innenminister Thomas Strobl. „Dies gilt auch für sogenannte Corona-Partys, zu denen sich vor allem Jugendliche und Heranwachsende zum Beispiel auf Grill- und Spielplätzen treffen. Die Polizei wird hart durchgreifen.“

Ein Verstoß gegen die Verordnung könne eine Straftat sein, so Dirk Wagner, Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim auf Nachfrage. Wagner kündigt an, dass die Polizei auch in der Region verstärkt kontrollieren werde.

„Ich habe exakt null Verständnis dafür, wenn die Corona-Virus-Verord-

nung der Landesregierung nicht eingehalten wird. Das ist seit gestern gel-

tendes Recht“, sagte Strobel am Donnerstag. „Verstöße dagegen sind keine Kinkerlitzchen, sondern eine rechtswidrige Tat.“

Wer gegen die Vorschriften zur Eindämmung des Corona-Virus verstoße, gefährde letztendlich Menschenleben. „Er handelt rechtswidrig. Scharfe Sanktionen werden durchgesetzt. Um einen weiteren exponentiellen Anstieg der Erkrankungen abzumildern ist es notwendig, Kontakte zwischen Menschen zu reduzieren. Das Virus wird sich sonst in einem Maße ausbreiten, dass es zu einer erheblichen Zahl an vermeidbaren Todesfällen kommt, weil die bestehenden Versorgungsmöglichkeiten für die zu große Zahl schwer Erkrankter nicht ausreicht“, so Innenminister Strobl.

Zuwiderhandlungen gegen die Corona-Virus-Verordnung können nach dem Infektionsschutzgesetz eine Strafbarkeit begründen, „und zwar mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe“, teilt das Innenministerium mit.

Wegen des Virus soll derweil der Besucherverkehr in den Dienststellen der Polizei auf das notwendige Maß beschränkt werden. Das teilt das Polizeipräsidium Pforzheim mit. Die Bevölkerung wird gebeten, den Besuch einer Dienststelle, sofern möglich, telefonisch anzukündigen und abzustimmen. In einzelnen Fällen kann die Aufnahme eines Sachverhalts telefonisch ausreichen. Außerdem gibt es für die Anzeigenerstattung auch die Möglichkeit, die Internetwache zu benutzen“, teilt Wagner mit.

Diese ist unter www.polizei-bw.de/internetwache/ zu erreichen.