Polizei fahndet nach Metalldieben

Wurmberg-Neubärental (pol). Nach mehreren Fällen in den vergangenen Wochen im westlichen Enzkreis haben Metalldiebe in der Nacht auf Samstag in Wurmberg ihr Glück versucht.

Mehrere Täter, berichtete das Präsidium Pforzheim, dem offenbar Bilder einer Überwachungskamera vorliegen, seien auf das Gelände eines Metallhandelsbetriebs eingedrungen und hätten sich an den Altmetallcontainern zu schaffen gemacht. Als die Polizei anrückte, seien die Einbrecher wohl ohne Beute geflüchtet. Für die Fahndung, die ergebnislos blieb, wurden elf Streifen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt.