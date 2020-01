Polizei erwischt Mann mit Messer und Maske

Remchingen (pol). An einer Tankstelle in Wilferdingen hat eine Polizeistreife in der Nacht auf Samstag einen Mann erwischt, der mit Messer und Maske unterwegs war.

Der 31-Jährige war den Beamten gegen 2.15 Uhr aufgefallen, weil er offensichtlich versuchte, etwas zu verbergen. Sie fanden bei ihm ein 25 Zentimeter langes Messer, das er im Ärmel versteckt hatte. Auf dem Kopf trug er eine Mütze, die mit Schlitzen für Augen und Mund versehen war. Eine Erklärung sei er bisher schuldig geblieben.