Polizei durchsucht Wohnungen in Pforzheim und im Enzkreis

Pforzheim/Enzkreis (pol). Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz hat die Polizei an diesem Donnerstag vier Wohnungen in der Region durchsucht. Das teilten das Präsidium Pforzheim und die Staatsanwaltschaft am Nachmittag mit.

Ob bei der Aktion etwas Verdächtiges gefunden oder jemand festgenommen wurde, lassen die Behörden allerdings offen. „Die Ermittlungen dauern noch an“, erklären sie.

Beamte des Kriminalkommissariats Pforzheim seien bei dem Einsatz, der am Nachmittag beendet worden war, vom Sondereinsatzkommando Baden-Württemberg sowie der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit des Präsidiums Einsatz unterstützt worden, berichten Staatsanwaltschaft und Polizei. Betroffen gewesen seien drei Wohnungen in Pforzheim und ein Domizil im westlichen Enzkreis.