Polizei bekämpft Drogen im Straßenverkehr

Enzkreis (pol). Zu einem Schlag gegen Drogen im Straßenverkehr hat das Polizeirevier Mühlacker am Montag ausgeholt. Zwischen 14 und 21 Uhr führten die Beamten in Mühlacker, Niefern-Öschelbronn und Wiernsheim Kontrollen durch. Dabei zogen sie gleich drei Fahrer aus dem Verkehr. Sowohl bei einem 18-Jährigen als auch bei einem 24-Jährigen schlug ein Drogenvortest hinsichtlich Cannabis an. Ein anderer 18-Jähriger räumte auch den Konsum von Cannabis ein. Er hatte zudem eine kleinere Menge Drogen im Auto.