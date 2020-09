Personalmangel: Abellio muss Busse einsetzen

Pforzheim/Enzkreis (pm). Am kommenden Wochenende entfallen laut einer Mitteilung des Betreibers Abellio in der Nacht auf Sonntag die Nachtzüge zwischen 1 Uhr und 5 Uhr auf den Linien RB 17a, RB 18 und RE 10 in den Streckenabschnitten von Pforzheim über Stuttgart nach Tübingen sowie von Heilbronn nach Bietigheim-Bissingen. Die Linie RB 17c müsse zudem samstags und sonntags auf einen Zweistundentakt ausgedünnt werden, gab das Unternehmen bekannt.

Die Nachtzüge werden laut Abellio auf Teilstrecken durch Busse ersetzt, und es bestehe Anschluss an die jeweiligen S-Bahnen und Nachtbusse. Für die Verbindungen der Linie RB 17c sei ebenfalls ein Schienenersatzverkehr zwischen Mühlacker und Bretten und zwischen Bretten und Bruchsal eingerichtet. Für die Station Bretten-Rechberg sei jedoch kein Zwischenstopp der Busse möglich.

Reisende werden gebeten, die geänderten Abfahrtszeiten der Busse zu beachten. Als Ursache für die Einschränkungen nennt die Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH, die zuletzt wegen fehlender Fahrzeuge einen Notfahrplan ausgerufen hatte, einen „vorübergehenden Personalengpass“, zu dem neben der Urlaubszeit auch einige Krankmeldungen sowie „ein starker Wettbewerb am Arbeitsmarkt um ausgebildete Fachkräfte“ beigetragen hätten. Durch eine kontinuierliche Qualifizierung von Zugpersonal baue Abellio seinen Mitarbeiterbestand weiter auf und sei bestrebt, die Lücke umgehend zu schließen, hieß es aus der Zentrale in Stuttgart.

abellio.de/verkehrsmeldungen-bw