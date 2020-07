Passant weicht Auto mit Sprung zur Seite aus

Remchingen (pol). Wegen Straßenverkehrsgefährdung muss sich nach Polizeiangaben ein 31-jähriger Autofahrer verantworten, der am Montagabend in Wilferdingen zunächst gegen einen Fahrradständer prallte, dann einen Baum streifte und erst auf einem Fußweg zum Stehen kam. Ein Passant habe sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit gebracht. Wie sich herausgestellt habe, so die Polizei, saß der Unfallfahrer mit 0,8 Promille Alkohol im Blut hinter dem Steuer. Der Sachschaden summiere sich auf insgesamt etwa 3000 Euro.