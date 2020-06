Tiefenbronn-Lehningen (pol). Schwer verletzt wurde am Freitagmittag ein dreijähriges Kind, als es in der Straße Heimerwegwiesen vom Transporter eines Paketzustellers erfasst wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Transporter die Straße in Richtung Süden, als das Mädchen unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Der Transporter erfasste die Dreijährige und verletzte sie hierbei schwer. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.