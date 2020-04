Orthodoxes Osterfest am Sonntag

Enzkreis/Pforzheim (pm). Die Deutsch-Rumänische Gesellschaft Pforzheim/Enzkreis wünscht allen, die an diesem Sonntag orthodoxe Ostern feiern: Frohe Ostern! „Nachdem die Katholiken und Protestanten vergangenen Sonntag die Auferstehung Christi feierten, begehen die orthodoxen Christen aus Rumänien, Serbien, Bulgarien, Georgien, Griechenland, Polen und Albanien am kommenden Sonntag das Osterfest. So oder so: Bleiben Sie aber auch gesund!“, sagt die Vorsitzende Dr. Oana Krichbaum, die ihren Ostergruß in der am Mittwoch versandten Mitteilung in verschiedene ost- und südosteuropäische Sprachen übersetzt hat.