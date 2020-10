Opel fährt geradewegs die Böschung hinunter

Keltern (pol). Drei Menschen sind am Mittwoch bei einem Unfall, der sich auf der L562 ereignet hat, verletzt worden. Laut Polizei fuhr gegen 9.30 Uhr ein 87-jähriger Opel-Fahrer mit zwei weiteren Insassen, einer 86-Jährigen und einer 66-Jährigen, von Weiler kommend in Richtung L562. Ein den Witterungsverhältnissen nicht angepasstes Tempo könne der Grund dafür gewesen sein, dass der Opel-Fahrer an der Einmündung auf die Landesstraße geradeaus die Böschung hinunterfuhr. Die 86-Jährige musste von der Feuerwehr befreit werden. Am Opel entstand Totalschaden.