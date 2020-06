Nur in Pforzheim neue Fälle

Enzkreis (pm/cb). Noch 32 Menschen sind in Pforzheim und im Enzkreis akut vom Coronavirus betroffen. Am heutigen Freitag meldete das Landratsamt zwei neue Fälle in Pforzheim, was der Stadt in unserer Grafik die rote Einfärbung beschert. Zur Erinnerung: Grün bedeutet nicht, dass es dort keine Infizierten gibt, sondern nur, dass am betreffenden Tag kein neuer offiziell bestätigter Fall hinzukam.

Die Corona-Pandemie hat vieles verändert. Zu den positiven Begleiterscheinungen gehört wohl, dass der Blick für Schönes im unmittelbaren Umfeld geschärft worden ist. Dazu passt eine Aktion der Gemeinde Ötisheim, die aktuell den schönsten Garten in der Gemeinde sucht. Dem Appell, aussagekräftige Bilder einzureichen, sind viele Menschen mit grünem Daumen gefolgt, und so können die Fotos im Ortsnachrichtenblatt und auf der Internetseite www.oetisheim.de betrachtet werden. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Die Plätze eins bis drei werden mit Gutscheinen der örtlichen Gastronomiebetriebe belohnt. Unter allen Bürgern, die ihre Stimme abgeben, verlost die Gemeinde darüber hinaus ebenfalls einen attraktiven Preis. Abgestimmt werden kann noch bis einschließlich Montag online unter https://forms.gle/1vjhWZomUMgQsttz7 oder am Montag, 15. Juni, zwischen 8 und 12.30 Uhr unter Telefon 07041/95010.